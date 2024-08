Após denúncia, PM apreende cinco quilos de cocaína dentro de carro em Rio Branco

Pelo menos cinco quilos de entorpecentes, que aparentam ser cocaína, foram apreendidos dentro de um carro, nesta sexta-feira (9), no bairro São Francisco.

A apreensão ocorreu após uma denúncia que apontava para um veículo que estaria transportando drogas na região alta da cidade.

Os PMs iniciaram o patrulhamento e avistaram o carro com as características dadas na denúncia. Durante a abordagem e fiscalização dentro do veículo, o material ilícito foi encontrado.

O envolvido e os entorpecentes foram levados para a delegacia.