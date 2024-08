Após dias de paralisação, médicos suspendem greve no Acre, diz sindicato

Em nota enviada ao ContilNet nesta sexta-feira (9), os médicos que atuam nas unidades de Saúde do Estado e que haviam deflagrado greve na última semana, anunciaram que decidiram suspender a paralisação.

A decisão aconteceu após reunião de assembleia extraordinária realizada na quinta-feira (7) em razão do avanço das negociações com o Governo. O retorno dos trabalhos acontecem já nesta sexta-feira.

Segundo o Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed/AC), houve um acordo formal firmado com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) com a promessa de pagamento dos valores devidos, implementação de melhorias na segurança dos servidores e a criação de um grupo de trabalho para maior agilidade no debate do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR).

“Vamos aguardar o cumprimento dos acordos. A greve está suspensa, mas não foi encerrada, ou seja, podemos retomar o movimento caso não haja o atendimento dos acordos firmados. Para isso, estabelecemos um prazo para avaliação do progresso, de 30 dias”, disse o presidente do Sindmed, Guilherme Pulici.