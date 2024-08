Após passar mal em Barretos, Luan Pereira desmarca shows

O cantor Luan Pereira, 20, anunciou o cancelamento de shows nesta sexta-feira (16), um dia após passar mal no palco da Festa do Peão de Barretos nesta quinta-feira, onde interrompeu o show antes do previsto.

"De acordo com as indicações médicas, Luan Pereira precisará ficar de repouso pelos próximos dias, prezando pela saúde e bem-estar do cantor", diz o comunicado divulgado em suas redes sociais. O artista foi internado logo após deixar a apresentação que fez a abertura do festival de música sertaneja. Luan Pereira disse estar desde o dia anterior à apresentação com fraqueza e mal-estar, além da ansiedade para comparecer ao evento pela primeira vez. Em suas redes sociais, tranquilizou os fãs na manhã da sexta-feira e lamentou não ter conseguido concluir a apresentação. O cantor disse esperar ter outras oportunidades de estar em Barretos, para ser "um milhão de vezes melhor".