Bebê de 6 meses morre após mal súbito na zona rural de Porto Acre

A pequena Vitória Moraes de Oliveira, de 6 meses, morreu na tarde desta quarta-feira (14), dentro de uma residência localizada no ramal Boa Vista, no Projeto de Assentamento Tocantins, na zona rural do município de Porto Acre, no interior do Acre.

Segundo informações prestadas pela própria mãe da criança, a bebê estava dormindo. A mãe levantou da cama, foi tomar banho e, ao retornar ao quarto para acordar a filha e arrumá-la para saírem, percebeu que a menina já estava sem vida.

Desesperada, a mãe pegou Vitória, colocou-a em um carro e seguiu em direção ao hospital do município de Porto Acre. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada. No km 22 do ramal Boa Vista, o veículo foi interceptado pela ambulância, mas, quando os paramédicos tentaram prestar os primeiros socorros, Vitória já estava em óbito.

A mãe de Vitória relatou aos profissionais de saúde que não dormiu sobre a filha e que a única circunstância preocupante que havia ocorrido recentemente com Vitória foi uma convulsão há três semanas.

O corpo de Vitória foi encaminhado pela própria ambulância do Samu ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco para a realização dos exames cadavéricos. Um médico do Samu que atestou o óbito acredita que ela pode ter sido vítima de um mal súbito que evoluiu para a morte.

Não havia sinais de violência na criança. A causa da morte só será confirmada após 30 dias, com a conclusão do laudo cadavérico.

A mãe foi encaminhada na viatura da Polícia Civil à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde registrou um boletim de ocorrência e prestou esclarecimentos ao delegado plantonista.