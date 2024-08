Berrante e chicote! Veja fotos exclusivas da escolha da Rainha do Rodeio da Expoacre 2024

Após uma disputa com doze candidatas, a empresária Hillary Katrine, de 19 anos, foi escolhida a nova Rainha do Rodeio da Expoacre 2024, neste sábado (24), nas escadarias do Palácio Rio Branco.

O evento é realizado pela Associação dos Colunistas do Acre (Acos) e Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), com diversos parceiros.

O concurso premiou a Rainha, que ganhou R$ 10 mil + R$ 2 mil de merchandising da Unimed. Ainda houve a premiação da Princesa do Laço, que este ano ficou com Sarah Cristiny e ganhou um prêmio de R$ 5 mil e a Madrinha dos Peões, Eduarda Freitas, de Senador Guiomard que vai receber R$ 3 mil em procedimentos estéticos na clínica OralUnic. A Madrinha é novidade no concurso.

Além da premiação em dinheiro, a Rainha do Rodeio 2024 receberá a tradicional faixa e participará da Cavalgada de abertura da Expoacre. Hillary participa, ainda, do Circuito de Rodeio e agenda de shows e cerimônias da maior feira agropecuária do Acre.

