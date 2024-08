Bocalom e Alysson visitam Sabenauto e recebem apoio dos colaboradores

“Temos que valorizar o bom trabalho!” A fala é do diretor da Sabenauto Renato Borges, durante visita do candidato à reeleição, Tião Bocalom, e do seu vice, Alysson Bestene. O diretor da concessionária Chevrolet no Acre, destacou os avanços na atual gestão pública da Capital.

“Fiz questão que o Bocalom e o Alysson, dois grandes amigos, viessem aqui a conversar com os colaboradores. A gente vê o trabalho que está sendo feito, a cidade bem cuidada e se desenvolvendo. Então, a gente tem que dar continuidade na gestão do Bocalom. Ele tem o nosso apoio, tem o apoio da empresa. São mais de 100 funcionários e aqui eu posso garantir que mais de 90% estão com Bocalom e Alysson”.

Alysson Bestene fez questão de ressaltar o reconhecimento da iniciativa privada ao trabalho já realizado por Bocalom.

“Todos reconhecem o trabalho da atual gestão municipal; um trabalho sério, com honestidade, fazendo com que a cidade do Rio Branco se torne mais moderna, e acima de tudo, a classe empresarial, que está buscando investir cada vez mais em nossa cidade. Então, a gente fica feliz desse retorno, dessa confiança que os empresários estão tendo com o trabalho feito na Capital pela administração pública”.

Bocalom destacou a importância de incentivar o setor privado em Rio Branco, principalmente para gerar mais empregos.

“O empresariado, graças a Deus, tem consciência de que o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho que não só ajuda os mais pobres, os mais humildes, mas também cria um ambiente para que eles possam fazer investimentos e gerar mais emprego. E é isso que a gente está fazendo na nossa gestão. Nós temos compromisso com todo mundo, porque todo mundo aqui paga imposto, do mais pobre ao mais rico, todo mundo merece uma cidade mais bonita, mais moderna, mais organizada”.