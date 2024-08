Bocalom entra na trend e recria foto de Medina nas Olimpíadas: ‘Gestão das grandes obras’

O prefeito Tião Bocalom resolveu brincar com a trend da internet sobre a foto do surfista Gabriel Medina, tirada logo após a classificação do brasileiro nas Olimpíadas de Paris.

Nas redes sociais, o prefeito publicou uma série de montagens em que ‘encarna’ Medina ‘surfando nas ondas dos grandes feitos’. Nas fotos, Bocalom compartilhou metas conquistadas pela gestão dele a frente da Prefeitura de Rio Branco.

Os feitos vão desde as grandes obras na capital, até a concessão do maior aumento da história aos servidores públicos da Prefeitura.

Veja: