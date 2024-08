Brasil nas Olimpíadas em Paris: veja a agenda do dia 02/08

“Beatriz Souza é favorita ao pódio na categoria pesado do judô. Ela conquistou medalhas nos Mundiais de 2021, 2022 e 2023 e está entre as cinco primeiras colocadas do ranking. Os resultados dos últimos anos, com medalhas em eventos importantes, a colocam no status de favorita. Ainda no judô, Rafael Silva busca a terceira medalha olímpica da carreira. Não está em boa temporada, mas o bronze no Mundial de 2023 dá esperança de que possa conseguir o pódio. No tiro com arco e na ginástica de trampolim, o Brasil está longe do favoritismo, mas pode brigar pelo pódio. No tiro com arco, serão realizadas as oitavas, quartas, semis e as disputas de medalha da dupla mista. Marcus D´Almeida e Ana Luiza Caetano fazem, até o momento, uma ótima Olimpíada e podem surpreender. Na ginástica de trampolim, Camilla Lopes conquistou, no ciclo, medalhas em etapas da Copa do Mundo e tem uma apresentação que, se não tiver quedas, a coloca na briga pela medalha. Não é favorita, mas está na briga.”