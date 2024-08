Brasil nas Paralimpíadas em Paris: veja a agenda desta sexta-feira

Líder do ranking mundial da categoria até 57kg no taekwondo, Silvana Fernandes quer conquistar uma medalha diferente em Paris. A paraibana ficou com o bronze em Tóquio 2020, mas sentiu o gostinho do segundo ouro no Parapan de Santiago, em 2023. A atleta entra no tatame do Grand Palais nesta sexta-feira, a partir das 7h24 (de Brasília). Os confrontos dos brasileiros serão transmitidos ao vivo pelo sportv2.

Veja a seguir a agenda dos brasileiros em Paris desta sexta-feira:

Golbol masculino

Assista ao vivo pelo sportv2.

4h – Fase de grupos – Brasil x Estados Unidos

Tiro com arco

4h17 – Eliminatórias – individual composto feminino – open – Jane Karla x Agustina Máximo Bantiloc (FIL)

11h04 – Eliminatórias – individual composto masculino – open – Reinaldo Ferreira x Michael Meier (AUT)

Remo

4h30 – Classificatórias – skiff individual feminino – PR1 – Claudia Santos

6h30 – Classificatórias – skiff duplo misto – PR3 – Diana Barcelos e Jairo Klug

7h10 – Classificatórias – skiff quatro com misto – PR3 – Alina Dumas, Priscila Barreto, Erik Lima e Gabriel Mendes (Jucelino Silva como timoneiro)

Natação

Assista ao vivo pelo sportv2 e acompanhe as finais em tempo real pelo ge.

Classificatórias

4h39 – Classificatórias – 100m livre feminino – S5 – Patrícia Santos e Esthefany Rodrigues

4h58 – Classificatórias – 200m individual medley masculino – SM6 – Talisson Glock

5h46 – Classificatórias – 100m peito masculino – SB9 – Lucas Mozela e Ruan Souza

6h27 – Revezamento misto 4x50m livre – 20 pontos – Brasil

Acompanhe aqui as finais da natação em tempo real pelo ge.

Finais

12h37 -🥇Final – 100m livre feminino – S5

12h52 -🥇Final – 200m individual medley masculino – SM6

14h14 -🥇Final – 100m peito masculino – SB9

15h44 -🥇Final – Revezamento misto 4x50m livre – 20 pontos

Tênis de mesa

Assista ao vivo pelo sportv2.

5h – Quartas de final – duplas mistas XD17 – Luiz Manara/Danielle Rauen x Karolina Pek/Piotr Grudzien (POL)

6h – Quartas de final – duplas mistas XD17 – Bruna Alexandre/Paulo Salmin x Iryna Shynkarova/Viktor Didukh (UCR)

7h – Semifinal – duplas femininas – WD5 – Catia Oliveira/Joyce Oliveira x Jiyu Yoon/Yeon Su (COR)

9h – Quartas de final – duplas femininas – WD20 – Bruna Alexandre/Danielle Rauen x Iryna Shynkarova/Maryna Lytovchenko (UCR)

12h – Quartas de final – duplas masculinas – MD18 – Luiz Manara/Claudio Massad x Mateo Boheas/Thomas Bouvais (FRA)

13h – Quartas de final – duplas masculinas – MD14 – Paulo Salmin/Israel Stroh x Billy Shilton/Paul Karabardak (GBR)

16h -🥇Final – duplas femininas – WD5

Atletismo

Assista ao vivo pelo sportv2 e acompanhe aqui em tempo real pelo ge.

5h06 -🥇Final – 5000m masculino – T11 – Julio Santos e Yeltsin Jacques

5h31 -🥇Final – salto em distância feminino – T11 – Lorena Spoladore e Alice Correa

5h34 – Classificatórias – 100m masculino – T12 – Vinicius Oliveira, Kesley Teodoro e Joeferson Marinho

6h14 – Classificatórias – 400m feminino – T11 – Thalita Simplício, Camila Muller e Jhulia Karol

6h50 – Classificatórias – 5000m feminino – T54 – Aline Rocha e Vanessa Souza

7h32 – Classificatórias – 100m masculino – T37 – Ricardo Mendonça, Christian Costa e Edson Pinheiro

7h57 – Classificatórias – 100m masculino – T47 – Lucas Pereira, Washington Júnior e Petrúcio Ferreira

8h45 – Classificatórias – lançamento de disco feminino – Julyana Cristina

13h -🥇Final – Arremesso de club feminino – F32 – Giovanna Gonçalves e Wanna Oliveira

14h05 -🥇Final – Arremesso de peso masculino – F55 – Wallace Santos

14h20 -🥇Final – 100m masculino – T37

14h29 -🥇Final – 100m masculino – T47

14h38 – Semifinal – 400m feminino – T11

15h15 – Classificatórias – 400m feminino – T47 – Fernanda Silva e Maria Clara Silva

15h52 -🥇Final – arremesso de peso masculino – F37 – Emanoel Oliveira

Bocha

5h30 – Fase de grupos – individual masculino – BC4 – André Costa x Shunsuke Uchida

6h40 – Fase de grupos – individual masculino – BC2 – Maciel Santos x Marco Dekker (HOL)

7h50 – Fase de grupos- individual masculino – BC2 – Iuri Silva x Luis Cristaldo (ARG)

9h – Fase de grupos – individual feminino – BC3 – Evani Calado x Yuen Kei Ho (HKG)

9h – Fase de grupos – individual feminino – BC3 – Evelyn Oliveira x Sunhee Kang (COR)

12h – Fase de grupos – individual feminino – BC4 –Laissa Teixeira x Anita Raguwaran (ALE)

13h10 – Fase de grupos – individual masculino – BC2 -Maciel Santos x Nadav Levi (ISR)

14h20 – Fase de grupos – individual masculino – BC2 -Iuri Silva x Aurelien Fabre (FRA)

15h30 – Fase de grupos – individual masculino – BC1 –Jose Oliveira x Daniel Perez (HOL)

16h40 – Fase de grupos – individual masculino – BC3 -Mateus Carvalho x Jules Menard (FRA)

Golbol feminino

Assista ao vivo pelo sportv2.

5h30 – Fase de grupos – Brasil x Israel

Ciclismo de pista

Assista ao vivo pelo sportv2.

6h30 – Classificatórias – 1000m contrarrelógio masculino – C4-5 – Lauro Chaman (C5)

9h52 -🥇Final – 1000m contrarrelógio masculino – C4-5

Tênis em cadeira de rodas

7h – Primeira rodada – simples masculino – Gustavo Carneiro x Alwande Sikhosana (AFS)

8h15 – Primeira rodada – simples masculino – Daniel Rodrigues x Ben Weeks (AUS)

10h45 – Quartas de final – quad duplas – Pena/Silva x Kaplan/Altinel (TUR)

Taekwondo

7h24 – Quartas de final – até 57kg feminino – K44 – Silvana Fernandes

7h57 – Quartas de final – até 63kg masculino – K44 –Nathan Torquato

9h58 – Quartas de final – até 65kg feminino – K44 – Ana Carolina Moura

12h09 – Repescagem – até 57kg feminino – K44

12h31 – Repescagem – até 65kg feminino – K44

12h42 – Repescagem – até 63kg masculino – K44

13h37 – Semifinal – até 57kg feminino – K44

13h59 – Semifinal – até 65kg feminino – K44

14h10 – Semifinal – até 63kg masculino – K44

14h54 e 15h50 – Disputas do bronze – até 63kg masculino – K44

15h08 e 16h04- Disputas do bronze – até 57kg feminino – K44

15h36 e 16h32 – Disputas do bronze – até 65kg feminino – K44

16h46 -🥇Final – até 63kg masculino – K44

17h -🥇Final – até 57kg feminino – K44

17h28 -🥇Final – até 65kg feminino – K44

Tiro esportivo

8h30 – Classificatórias – R4 – pistola de ar a 10m misto – SH2 – Bruno Kiefer e Alexandre Galgani

11h15 -🥇Final – R4 – pistola de ar a 10m misto – SH2

Badminton

11h50 – Fase de grupos – individual masculino – SL4 – Rogério Oliveira x Lucas Mazur (FRA)

12h30 – Fase de grupos – individual feminino – WH1 – Daniele Souza x Yuka Chokyu (CAN)

17h20 – Fase de grupos – individual masculino – SH6 – Vitor Tavares x Jack Shephard (GBR)

Vôlei sentado masculino

Assista ao vivo pelo sportv2 e acompanhe aqui em tempo real pelo ge.