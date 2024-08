Campanha: candidatos a prefeito de Rio Branco divulgam primeiras agendas nos bairros da capital

A próxima sexta-feira (16) marca o início oficial da campanha eleitoral deste ano. Segundo a Justiça Eleitoral, é nesse dia em que os candidatos a prefeito e vereador já podem ‘pedir votos’ nos municípios.

Até o momento, três, dos quatro candidatos divulgaram as primeiras agendas da campanha, na sexta-feira. O prefeito Tião Bocalom (PL), candidato a reeleição, realiza um ato chamado de “Rumo à Vitória”. O evento será uma caminhada partindo do Posto de Gasolina da Sobral, a partir das 15h.

Já Marcus Alexandre, do MDB, tomará café às 7h no Mercado Municipal do bairro 15, no segundo distrito de Rio Branco. Após isso, às 17h, o ex-prefeito realiza um encontro com moradores na Praça do São Francisco.

O candidato do PSB, Jenilson Leite fará uma bandeiraço a partir das 17h no sinal da Agroboi, na Avenida Ceará.

Emerson Jarude, do NOVO, ainda não divulgou o primeiro ato de campanha.