Candidatas fazem os primeiros desfiles em disputa pelo título de Rainha do Rodeio; FOTOS

Já acontece neste sábado (23), no Palácio Rio Branco, a aguardada escolha da Rainha do Rodeio da Expoacre 2024. Comemorando 25 anos de tradição, o concurso é um dos eventos mais icônicos da maior feira de negócios do Acre, a Expoacre.

Doze candidatas disputam a coroa, e este ano o concurso traz novidades: além do título de Princesa do Laço para a segunda colocada, a terceira posição ganhará o inédito título de Madrinha dos Peões. As concorrentes representam não apenas Rio Branco, mas também os municípios de Bujari e Senador Guiomard, ampliando a diversidade no evento.

Como parte da escolha, as candidatas precisam passar por um primeiro desfile, decisivo para conquistar o público e os jurados.

Veja fotos exclusivas do ContilNet do primeiro desfile das candidatas: