Carreta de gado some em trajeto entre Feijó e Rio Branco; motorista está desaparecido

Uma carreta carregada com gado, que partiu de Feijó com destino a Rio Branco na última sexta-feira, desapareceu misteriosamente. A última localização registrada da carreta foi nas imediações de Manoel Urbano, e desde então não há nenhum sinal do veículo nem do motorista, que está incomunicável.

A empresa responsável pelo transporte, cuja identidade ainda não foi revelada, confirmou o desaparecimento e informou que o rastreamento da carreta foi interrompido abruptamente. A carga, composta por um número significativo de cabeças de gado, tem um alto valor comercial, e a sua perda pode acarretar prejuízos consideráveis para todos os envolvidos.

As autoridades já foram acionadas e estão conduzindo uma investigação para descobrir o que pode ter ocorrido. A suspeita predominante é de que a carreta possa ter sido alvo de criminosos que atuam na região e têm histórico de roubo de cargas valiosas.

Enquanto as investigações avançam, a comunidade local está se mobilizando para ajudar na busca. Apelos foram feitos através das redes sociais, solicitando a colaboração de motoristas e residentes das áreas próximas, como Manoel Urbano, Feijó e motoristas da Leilão Marcas.

Qualquer informação que possa ajudar a localizar o veículo e o motorista é considerada essencial e deve ser comunicada imediatamente às autoridades.