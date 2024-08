Caso de Klara Castanho tem nova atualização após processo contra influenciadora

O resultado veio após a própria Klara Castanho entrar na Justiça contra a influenciadora, que havia feito duras críticas ao processo de adoção feito pela atriz. Na época, as palavras de Dri Paz foram consideradas “irresponsáveis e abusivas” por Luciana Leoni, advogada de Klara Castanho. Vale destacar que a publicação foi feita antes da atriz soltar seu comunicado revelando que havia sido estuprada.

Na época, após a forte declaração de Klara Castanho, Adriana Kappaz “postou um vídeo em suas redes sociais pedindo desculpas“. Porém, de acordo com a advogada da atriz, ela tentou atribuir a responsabilidade a terceiros.Mesmo com a condenação, a influenciadora digital ainda deve entrar com recurso para tentar reverter o diminuir a condenação. Isso porque que, nas redes sociais, Dri Paz afirma estar sendo alvo de uma “fake news”. Além disso, ela afirma não ter sido avisada sobre o processo movido por Klara Castanho.

“Adriana Tommasi Kappaz somente teve ciência de referido processo quando ‘jornalistas’ entraram em contato, via e-mail, a questionando sobre a possibilidade de recurso e, quando ela foi surpreendida com seu nome atrelado em várias publicações, quando o processo tramita em segredo de justiça”, declarou a advogada de Adriana.

Por fim, vale destacar que a assessoria de Klara Castanho declarou que a atriz de “Bom Dia, Verônica” não irá mais tocar no assunto.