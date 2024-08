Cleo foi questionada, pelas redes sociais, sobre o tema e não hesitou em responder.

“Claro, não é questão de me considerar uma nepobaby. Eu sou filha da Glória Pires, do Fábio Jr e do Orlando Morais. Então, se tem uma nepobaby, sou eu”, afirmou.

Em seguida, Cleo continuou: “Não acho que a gente tem que ter vergonha de onde vem, muito pelo contrário. Tenho muito orgulho dos meus pais e de tudo o que eles me passaram e me ensinaram”.

Por fim, a atriz e cantora reconheceu sua situação. “E, claro, vem alguns privilégios com isso”, finalizou.