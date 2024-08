Com Chelsea x Manchester City, campeonatos nacionais começam na Europa

Os campeonatos nacionais da Europa darão seu pontapé inicial nesta sexta-feira (16/8) para a temporada 2024/25. As ligas, claro, já têm os clubes que despontam como grandes favoritos para levantar uma taça no velho continente.

A Premier League começa nesta sexta-feira (16/8), com o confronto entre Manchester United e Fulham, em Old Trafford. Mesmo que os Diabos Vermelhos sejam os maiores campeões do Campeonato Inglês, eles estão longe do favoritismo nesta temporada, mais uma vez. Entretanto, o rival Manchester City, é o maior candidato a levantar o caneco.

A primeira partida da competição para os Citizens será fora de casa contra outra equipe que pode estar nas primeiras posições da tabela ao fim da temporada: o Chelsea. As equipes se encontram no domingo (18/8), no estádio Stamford Bridge, casa dos Blues.

Além de Manchester City e Chelsea, equipes como Liverpool e Arsenal também devem estar na briga pelo topo. Tottenham e Newcastle podem acabar surpreendendo.

La Liga

Tradicionalmente, três equipes são consideradas favoritas ao título da La Liga: Real Madrid, Barcelona e, correndo por fora, o Atlético de Madrid. O Girona pode novamente surpreender e lutar por uma vaga europeia. Contudo, a equipe merengue, comandada por Carlo Ancelotti, deve nadar de braças em direção a mais uma conquista.

O Barcelona, apesar de ter no elenco a jovem estrela Lamine Yamal, que pode fazer a diferença, e o Atlético de Madrid, que contratou o argentino Julián Álvarez, não deve fazer frente aos merengues, que contam com estrelas do porte de Modric, Bellingham, Vini Jr. e Rodrygo, além de reforços como Endrick e Mbappé.

França, Itália e Alemanha

Na Ligue 1, o Campeonato Francês, o PSG surge mais uma vez como forte candidato ao título. Das últimas 13 temporadas, o PSG conquistou 10 canecos. As únicas vezes em que, nesse período, o clube parisiense perdeu o título foram nas temporadas 2016/17 para o Mônaco, e na temporada 2020/21 para o Lille.

A Itália talvez tenha o campeonato mais aberto entre as cinco grandes ligas. Milan, Internazionale e Juventus devem assumir o protagonismo da edição 2024/25 da Serie A, que ainda tem boas equipes como Napoli, Lazio, Roma e Atalanta, que querem estar entre as melhores equipes do país e bater de frente com a dupla de Milão e com o gigante de Turim.

A Alemanha ainda não vai dar início ao seu campeonato nacional, a Bundesliga. Isso só deve acontecer na próxima semana. No entanto, isso não quer dizer que não teremos futebol em terras alemãs neste fim de semana. A Copa da Alemanha dá as caras, com o Bayern de Munique na sexta-feira (16/8), e o Borussia Dortmund no sábado (17/8).

Contudo, os olhos devem estar voltados para a Supercopa da Alemanha, com o confronto entre Bayer Leverkusen, atual campeão da Bundesliga, e o Stuttgart, vencedor da Copa da Alemanha da última temporada. Para a temporada, Bayern, Dortmund e Leverkusen devem se manter como favoritos para brigar pelos títulos.

Confira os principais jogos do futebol europeu neste fim de semana

Ligue 1

Sexta-feira (16/8), 15h45 – Le Havre x PSG

Sábado (17/8), 12h – Brest x Marseille

Sábado (17/8), 16h – Monaco x St. Etienne

Premier League

Sexta-feira (16/8), 16h – Manchester United x Fulham

Sábado (17/8), 8h30 – Ipswich x Liverpool

Sábado (17/8), 11h – Arsenal x Wolves

Sábado (17/8), 11h – Newcastle x Southampton

Domingo (18/8), 12h30 – Chelsea x Manchester City

Segunda-feira (19/8), 16h – Leicester x Tottenham

Copa da Alemanha

Sexta-feira (16/8), 1545 – Ulm x Bayern de Munique

Sábado (17/8), 13h – Phonix Lubeck x Borussia Dortmund

Supercopa da Alemanha

Sábado (17/8), 15h30 – Bayer Leverkusen x Stuttgart

La Liga

Sábado (17/8), 16h30 – Valência x Barcelona

Domingo (18/8), 16h30 – Mallorca x Real Madrid

Segunda-feira (19/8), 16h30 – Villarreal x Atletico de Madrid

Serie A

Sábado (17/8), 13h30 – Genoa x Internazionale

Sábado (17/8), 15h45 – Milan x Torino

Domingo (18/8), 13h30 – Hellas Verona x Napoli

Domingo (18/8), 15h45 – Cagliari x Roma

Domingo (18/8), 15h45 – Lazio x Venezia

Segunda-feira (19/8), 15h45 – Juventus x Como