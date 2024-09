Com mais de 200 agentes por noite, PM garante segurança na abertura da Expoacre 2024

A Polícia Militar do Acre (PMAC) garantiu a segurança na abertura da Expoacre 2024, o maior evento de agronegócio do estado. Com patrulhamento a pé, em viaturas e quadriciclos, o órgão levou mais de 200 agentes em regime de escala, do dia 31 de agosto a 8 de setembro.

O comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca, detalhou o esquema de segurança:

“Esses policiais serão espalhados aqui pelo parque fazendo o policiamento a pé. Teremos algumas viaturas em pontos estratégicos para servir de referência e de apoio a todos os visitantes do parque e lá fora o policiamento de trânsito. Também haverá pontos estratégicos de rádio patrulhamento, o Giro, o BOPE, o batalhão e as demais unidades especializadas da PM dando reforço”, detalhou.

Campanha Preventiva A PMAC também lançou uma campanha preventiva no Parque de Exposições para reduzir ocorrências de roubo e furto, com banners de dicas de segurança e QR Codes para orientações detalhadas.

O comandante afirmou que o planejamento visa um evento tranquilo para todos, reforçado pelo patrulhamento interno e pela presença constante dos policiais.

Confira a programação deste sábado, 31 de agosto de 2024:

– 09h – Tradicional Cavalgada Expoacre 2024

– 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento

– 20h – Solenidade de abertura das provas de rodeio na arena

Assista ao vivo a transmissão da 1º noite da maior feira do Acre, pelo ContilNet e Sans Filmes: