O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) divulgou, nesta quinta-feira (15), as primeiras imagens dos uniformes brasileiros para a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Atletas como Claudiney Batista, do atletismo, Danielle Rauen, do tênis de mesa, e Edênia Garcia, da natação, posaram com as peças que foram desenvolvidas exclusivamente para os atletas paralímpicos.

Segundo informações do CPB, os representantes brasileiros nas Paralimpíadas participaram diretamente no processo de confecção dos produtos para que todos os materiais fossem pensados e adaptados para as condições dos atletas. Os chinelos desenvolvidos para a cerimônia de abertura, por exemplo, possuem um cabedal feito inteiramente de materiais têxteis e acabamento acolchoado, visando garantir uma melhor experiência de uso, especialmente para pessoas com baixa ou nenhuma sensibilidade nos pés. O Brasil nas Paralimpíadas 2024 Em Paris, o Brasil vai contar com 279 representantes em 20 das 22 modalidades presentes nos Jogos. O grupo é formado por 254 esportistas com deficiência, 19 atletas-guia, três calheiros da bocha, dois goleiros do futebol de cegos e um timoneiro do remo. Em busca de novos recordes, esta será a maior delegação brasileira em uma edição de eventos fora do Brasil, superando os 259 convocados para os Jogos de Tóquio 2020. Em Paralimpíadas, o número só não supera a Rio 2016, quando o país contou com 278 atletas com deficiência, além dos que completam a delegação.