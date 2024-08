Concurso Correios: saiba como serão as provas; 3.468 vagas em breve!

Um novo concurso Correios já está sendo preparado e os concurseiros mais ansiosos pela seleção querem saber como serão as provas e etapas do certame!

Recentemente, obtivemos acesso ao projeto básico, com importantes informações sobre a seleção, que devem ofertar 3.468 vagas de níveis médio e superior para os cargos de Agente e Analista dos Correios, em diversas áreas de atuação. Confira aqui todos os detalhes do projeto básico!

Como serão as provas do concurso Correios?

De acordo com o projeto básico, os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo todo o território nacional.

Para o cargo de nível médio (Agente dos Correios), haverá apenas prova objetiva. Já para nível superior (Analista), serão aplicadas provas objetivas e discursivas.

Confira as etapas de avaliação para cada cargo:

É importante mencionar que as provas para nível médio e nível superior serão aplicadas em turnos distintos, permitindo que os candidatos se inscrevam em mais de um cargo.

Veja os horários de aplicação das provas:

Turno da manhã: cargo de nível superior; e

Turno da tarde: cargo de nível médio.

Provas objetivas

As provas objetivas serão serão compostas por 120 questões de CERTO ou ERRADO, abrangendo conhecimentos básicos e específicos, a serem definidos no edital de abertura. Confira como será a distribuição das questões:

40 itens de conhecimentos básicos;

30 de conhecimentos complementares; e

50 de conhecimentos específicos, para os cargos e especialidades previstos no edital.

Apesar de ainda não haver informações oficiais a respeito da banca organizadora contratada, é importante mencionar que o modelo de 120 questões de CERTO ou ERRADO, tradicionalmente, é adotado pela banca Cebraspe, o que poderia indicar uma possível preferência por parte da empresa.

Provas discursivas

A Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada somente para os cargos de nível superior, no mesmo dia e horário da prova objetiva.

A etapa deve ser constituída em uma redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, abordando temas da atualidade.

Vale destacar que na prova discursiva serão avaliados todos os candidatos classificados até 3 (três) vezes o número de vagas.

Resultado final do concurso Correios

O projeto básico ainda informa que a data para entrega do resultado do Concurso Público, aos Correios, para tratamento interno dos dados e publicação do resultado final homologado será preferencialmente até 23 de dezembro de 2024, para o cargo de Agente de Correios.

Este é um importante indicativo da intenção da empresa de publicar o edital de abertura o mais brevemente possível. Vale lembrar que, inicialmente, a abertura da seleção estava prevista para acontecer no mês de setembro.