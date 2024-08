Confira as 5 “músicas do verão” deste ano eleitas pelo Spotify

O Spotify anunciou, nesta quarta-feira (28), o Top 5 Músicas do Verão Global, de acordo com os dados da plataforma.

Embora aqui no Hemisfério Sul nós estejamos saindo do inverno em direção à primavera, o conceito de “música do verão” se tornou um fenômeno cultural nos Estados Unidos e para os outros países do Hemisfério Norte, que passam pela estação mais quente do ano — algo similar ao nosso conceito de “hit do Carnaval”.

Confira quais hits garantiram o top 5 da lista:

“Birds Of A Feather”, de Billie Eilish “Hot To Go”, de Chappell Roan “Not Like Us”, de Kendrick Lamar “Espresso”, de Sabrina Carpenter “A Bar Song (Tipsy)”, de Shaboozey

O CEO e fundador da plataforma de streaming, Daniel Ek, comentou as escolhas em uma thread no seu perfil no X, antigo Twitter.

Confira a playlist completa:

A “música do verão” nos EUA

Conforme a temperatura sobe nos Estados Unidos com a chegada do verão no Hemisfério Norte, também aumentam as conversas sobre a “música do verão” — o nome não oficial para a faixa que se torna onipresente entre o Memorial Day, celebrado no dia 27 de maio, e o Labor Day, que se comemora na primeira segunda-feira de setembro.

A música do verão é aquela melodia insistente que os americanos ouvem na praia, na piscina e no churrasco. É o sucesso contagiante remixado infinitamente na balada e em vídeos no TikTok. É o hino que instantaneamente os transporta àqueles meses quentes e enevoados quando eles a ouviram pela primeira vez.

A escolha não é puramente objetiva ou resultado da posição da música nas paradas. Muitas vezes, é baseada na sensação: Qual música inexplicavelmente tem a cara do verão? Qual faixa simplesmente parece estar em todos os lugares?

A resposta nem sempre é direta. Há muitos candidatos a “música do verão” a cada ano, e a que chega ao topo pode muito bem depender do seu círculo social e do seu gosto musical.