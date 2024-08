Corpo que foi encontrado no Rio Acre é identificado; jovem tinha apenas 20 anos

O corpo encontrado nas águas do Rio Acre na manhã desta quarta-feira (14) foi identificado. O jovem tinha 20 anos e se chamava Jean da Costa Pereira.

De acordo com informações A Gazeta do Acre, o jovem morava no bairro Taquari e teria saído de casa na companhia de alguns amigos e, ao passar pela Ponte Juscelino Kubitschek, conhecida como Ponte Metálica, disse que iria pular. Após pular, o jovem chegou a pedir socorro ainda nas águas.

SAIBA MAIS: Corpo de homem é encontrado dentro do Rio Acre; testemunha viu quando ele caiu da ponte

Agora, o corpo deve passar por procedimentos cadavéricos para ser liberado para o velório.

Na manhã desta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros, através do pelotão náutico, conseguiu localizar o corpo do jovem a uma profundidade de 2,5 metros no Rio Acre.

Os militares do Corpo de Bombeiros solicitaram a presença da perícia criminal e dos agentes do Instituto Médico Legal (IML).

A área foi isolada e a perícia realizada. O cadáver foi encaminhado para o IML para ser identificado através de exame de papiloscopia.

Uma equipe de agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as informações, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).