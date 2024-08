Criminoso que fugiu do prédio do IML durante escolta é preso pela PM na Baixada da Sobral

O foragido da Justiça Paulo Sérgio Pereira da Silva, 32 anos, que escapou durante uma escolta da Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (16), no prédio do Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco, situado na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro do Bosque, foi recapturado pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira, em uma residência localizada na Rua 11 de Dezembro, no bairro Sobral, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Saiba mais: Criminoso foge durante preparação de exame no IML e polícia realiza buscas no Bosque; VÍDEO

Policiais militares do 1° Batalhão estavam em patrulhamento de rotina quando foram acionados via Corpom para averiguar uma denúncia anônima que informava que Paulo Sérgio estaria próximo a uma residência na Rua 11 de Dezembro, no bairro Sobral. Ao se aproximarem do local, o indivíduo avistou a viatura e correu na tentativa de fugir.

Rapidamente, os militares fizeram um cerco na região e encontraram Paulo Sérgio no quintal de uma residência, escondido atrás de uma cobertura. Ele ainda estava com algemas nos braços, mas já havia conseguido cortar a corrente que ligava as partes da algema.

O criminoso foi recapturado e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde voltou a ficar sob a custódia da Polícia Civil.