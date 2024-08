Criminoso foge durante preparação de exame no IML e polícia realiza buscas no Bosque; VÍDEO

O criminoso Paulo Sérgio Pereira da Silva, 32 anos, voltou a fugir da Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (16), na sede do Instituto Médico Legal (IML), localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de policiais, Paulo Sérgio estava se preparando para realizar os exames de corpo de delito, na sede do IML, quando fugiu. O fugitivo havia sido capturado em uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira (15), em Rio Branco.

Após fugir do IML, Paulo Sérgio estava sem camisa e com as mãos algemadas. Na rua da Alegria, nas proximidades da sede, uma moradora ouviu os cachorros latirem muito e viu um homem entrando em um terreno baldio que dá acesso a um córrego e que também dá acesso a várias ruas.

A Polícia Civil e a Polícia Militar, nesse momento, estão na caçada do criminoso que continua em fuga.

Mais informações a qualquer momento.