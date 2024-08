Parque Tucumã beneficia moradores após revitalização: “mudanças significativas”

Maior parque do Acre, o “Parque Tucumã”, foi reinaugurado em março de 2024. Dentro de um investimento de R$8 milhões, que revitalizou o Parque do Tucumã, Parque da Maternidade, Parque do Palheiral, Parque Altamira, Parque Igarapé Fundo e Parque Vale do Açaí, o espaço recebeu uma “nova cara”.

A revitalização do espaço público foi fruto de uma união de esforços entre a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), a Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), RBTrans e Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

“O processo de reconstrução foi iniciado pela gestão do município e pelo ex-secretário, levando em consideração a necessidade dos usuários do local e visando promover e aumentar o prazer de estar em um ambiente limpo, iluminado, pavimentado e bem sinalizado”, afirma Valcilena Oliveira, atual secretária municipal de Cuidados com a Cidade.

Foram realizados no espaço reparos nas pistas de caminhadas, restauração da iluminação, ornamentação com plantas, limpeza, recuperação de bancos e implantação de lixeiras, além da construção de um parque para as crianças.

Quem mora também se beneficia da reforma feita, como conta a moradora Carla Brito, de 52 anos, sobre os avanços no local:

“O Parque Tucumã mudou a cara do conjunto e influenciou o valor dos imóveis. O preço das casas hoje é bem mais alto. Antes, esse conjunto era distante do centro, e quase ninguém queria morar aqui. Com a construção do Parque Tucumã, a área ganhou mais visibilidade”, revela.

Os trabalhos começaram em 18 de março de 2024 e duraram 33 dias, revitalizando três áreas: Lago do Amor, pista do Ipê e pista da UFAC, totalizando 5 km de extensão. “Continuaremos fazendo a manutenção”, destaca Valcilena.

Ela afirma que a secretaria recebeu, ao longo dos anos, várias reclamações, principalmente sobre a falta de um espaço para as crianças brincarem. Contudo, com a reforma, esse cenário mudou, como declara a moradora entrevistada, Carla: