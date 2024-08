Defensoria Pública do Acre ultrapassa marca de 100 mil atendimentos em 2024

As unidades de atendimento distribuídas por todo o estado, os programas de Cidadania e os atendimentos dos Pontos de Inclusão Digital da Justiça (PIDJus) já somam mais de 100 mil atendimentos da Defensoria Pública do Acre (DPE/AC) em 2024. O número é considerado recorde e reflete a ampliação significativa do acesso à justiça para cidadãs e cidadãos acreanos.

Em 2023, foram inauguradas quatro unidades da Defensoria nos municípios de Rodrigues Alves, Assis Brasil, Manoel Urbano e Porto Acre. Em 2024, a instituição avança ainda mais, com a construção de novas unidades em Plácido de Castro e Sena Madureira, e projetos de novas unidades para Epitaciolândia, que já foi aprovado e Feijó, que está em fase de elaboração.

A instituição tem priorizado a interiorização dos atendimentos e tem feito investimentos em tecnologia, contratação de novos defensores públicos e realizado atendimentos itinerantes em áreas distantes dos centros urbanos, aumentando o acesso aos serviços. Durante o mesmo período em 2023, foram realizados 75.604 atendimentos, representando um aumento significativo de aproximadamente 32,55% em 2024. Comparado a 2022, esse crescimento chega a 42,92%.

A defensora pública-geral do Acre, Simone Santiago, comentou sobre o marco. “É com muita alegria que divulgamos estes números, eles, inclusive, são públicos. Qualquer pessoa pode acessar no nosso site porque é uma forma de prestar contas com a população sobre o nosso trabalho e a nossa missão. Apesar de sentir muita satisfação em ver que estamos alcançando cada vez mais pessoas, não paramos. Com essa trajetória de crescimento e impacto, continuamos a investir na ampliação e qualificação dos nossos serviços”, afirmou.

Em sua fase final, o concurso para defensoras e defensores públicos é uma conquista que promete ampliar ainda mais o acesso à justiça no Acre. Com a Carreta da Defensoria e os programas sociais sendo reconhecidos em âmbito estadual e nacional, a visibilidade da Defensoria Pública no Acre vem atingindo novos públicos, especialmente aqueles que mais precisam acessar seus direitos.