Deracre celebra 61 anos de história inaugurando um dos estandes mais atrativos da Expoacre; FOTOS

A Expoacre 2024 começa oficialmente neste sábado (31), mas quem abriu o Parque de Exposições com grande estilo, na sexta-feira (30), foi a presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Sula Ximenes, que inaugurou o estande do órgão na feira agropecuária, ao lado do governador Gladson Cameli e de outras autoridades.

Além de servir um coffe break para os convidados, a presidente do Deracre homenageou os servidores do órgão pelos serviços prestados. O evento também marca os 61 anos de história da instituição.

O senador Alan Rick e o secretário de Agricultura, Luiz Tchê, foram condecorados. O governador Gladson Cameli recebeu uma homenagem de Sula.

“O Deracre está em todos os lugares, presente em todos os municípios isolados. Nós trabalhamos constantemente nas recuperações dos aeródromos para diminuir a distância, porque esses municípios não têm estrada. Quando é nessa época de verão é quase que impossível chegar a esses municípios, mas nós estamos lá com os nossos aeródromos”, destacou Sula Ximenes.

“A gente focou nisso para mostrar que o governo do Estado está sempre aproximando as pessoas, seja através de pontes ou aeródromos”, continuou.

Na ocasião, Sula apresentou aos convidados o espaço que se destaca no Parque de Exposições pelo quantidade de atrativos, como um protótipo da ponte Padre Paolino Baldassari, inaugurada no ano passado em Sena Madureira. Uma maquete de um avião também chama atenção no local, representando os aeródromos revitalizados no interior do Acre.

Gladson reforçou a importância do Deracre para o estado.

“O Deracre faz parte da história do Acre. Além de uma competência dos servidores, trabalha para poder diminuir as dificuldades e melhorar a vida das pessoas, fazermos obras, gerarmos emprego e renda e aquecer nossa economia. Cabe a mim como governador parabenizar e quando eu passar o bastão para o próximo governador ou governadora, vou ter a consciência que nós vamos entregar um Deracre reestruturado”, disse.

São R$ 930 milhões investidos em 75 frentes de serviços em 40 obras em todo o estado. Só em rodovias estaduais, são R$ 126 milhões aplicados.

VEJA AS IMAGENS DO EVENTO: