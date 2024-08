Detento morre em município do Acre após cirurgia; Governo emite nota

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) informou neste sábado (24) que, na tarde de sexta-feira (23), o detento Helder Emídio Cunha de Oliveira Júnior, de 31 anos, faleceu em Cruzeiro do Sul. Emídio estava internado no Hospital do Juruá desde 19 de junho para tratamento de um quadro grave de Abdome Agudo Cirúrgico.

Segundo o laudo médico, ele foi submetido a uma laparotomia exploradora para tratar um abscesso intra-abdominal. Apesar dos esforços médicos, o detento faleceu na sexta-feira.

O Iapen divulgou uma nota de pesar, expressando suas condolências à família de Helder Emídio neste momento de profunda dor.

A instituição afirmou que está prestando todo o suporte necessário à família e reforçou o compromisso com a transparência e o acompanhamento dos casos de saúde dos detentos.

Confira a nota na íntegra: