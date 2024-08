Diana, a ‘cantora apaixonada do Brasil’, morre aos 76 anos

Acantora Diana, apelidada carinhosamente de “a cantora apaixonada do Brasil”, morreu nesta quarta (21), aos 76 anos. A informação foi publicada pelo filho André Iorio no Facebook e confirmada pela prefeitura do município Fluminense de Iguaba Grande, onde ela chegou já sem vida numa unidade de saúde.

Diana morava na cidade vizinha de Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, e sofreu uma parada cardíaca.

De nome real Ana Maria Siqueira Iório, Diana lançou-se na carreira musical no início da década de 1970 e, em 1972, lançou o disco que leva seu nome, com produção de Raul Seixas (que morreu neste mesmo dia, há 35 anos). Foi neste álbum que lançou o sucesso “Porque Brigamos”, versão em português de “I Am… I Sad”, de Neil Diamond.

A cantora foi casada com Odair José e, por último, vivia na pacata região praiana do Rio de Janeiro após anos fora da cena musical brasileira. À época, o casal –que teve uma filha, Clarice– foi protagonista das revistas de fofocas de famosos.

“Quando você está fazendo muito sucesso, as revistas deitam e rolam. Certa vez, ela foi entrar em minha casa buscar algumas coisas e eu estava ao telefone com uma cantora. Ela [Diana] pega uma garrafa e tenta acertar minha cabeça. No dia seguinte, quando eu acordo, éramos capa de todos os jornais e revistas”, contou Odair em entrevista ao jornalista Rodrigo Faour. Diana e Odair José foram o quarto casal a conseguir o divórcio no Brasil.

Em 2001, gravou o álbum “Diana” com 12 faixas inéditas, antes de modificar a grafia de seu nome para Diannah. Em 2013, viu a cantora Bárbara Eugênia regravar seu maior sucesso no disco “É o que Temos”. Bárbara rodou o Brasil com show em homenagem a Diana, sucesso até hoje principalmente na região Nordeste.

Pelo Facebook, o filho André lamentou a morte de Diana. “Vou sentir muita saudade de você. Das suas brigas, da sua genialidade forte, das suas conversas, e das suas aventuras de shows pelo Nordeste, onde você se apresentava para o povo do Brasil.”