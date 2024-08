Duarte causa reviravolta e anuncia Alan Rick como candidato ao Governo pelo Republicanos

A notícia pegou muitos de surpresa no Bujari e promete agitar a política acreana. O deputado federal Roberto Duarte (Republicanos-AC) revelou, durante a convenção do candidato a prefeito de Bujari, Michel Marques (UNIÃO-AC), que o senador Alan Rick (UNIÃO-AC) será o candidato a governador pelo Republicanos nas eleições de 2026.

A declaração de Duarte causou um grande impacto entre os presentes, que ficaram perplexos com a revelação inesperada. Alan Rick, atualmente no Senado, tem agora uma nova perspectiva política à frente, com a confirmação de sua candidatura ao governo do Acre pelo partido Republicanos.

Este anúncio marca um ponto significativo na trajetória política de Rick, abrindo caminho para uma disputa majoritária futura e indicando uma possível mudança no cenário político estadual. O impacto da candidatura e as próximas etapas da campanha prometem ser temas centrais nos próximos meses, à medida que a candidatura de Alan Rick ganha forma e se desenvolve.

Assista o vídeo: