Duarte lança Alan Rick como pré-candidato ao Governo pelo Republicanos

Por essa, o povo de Bujari não esperava. E agora, tomando outra proporção, acredito que, de igual forma, nem os leitores desta santa coluna. O deputado federal Roberto Duarte (REP-AC), durante convenção do candidato a prefeito de Bujari Michel Marques (UNIÃO-AC), disse, com todas as letras, que o senador Alan Rick (UNIÃO-AC) será candidato a governador, em 2026, pelo Republicanos. A fala deixou a maior parte dos presentes perplexos.

“Eu vou ter que antecipar um pouquinho as eleições de 2026. Em 2026, o senador Alan Rick é candidato a governador pelo Republicanos. Por isso que eu pedi pra lhe cumprimentar em nome dessa bancada maravilhosa”. A plateia vibra. Alan ri, balança a cabeça e faz sinal com a mão no lado esquerdo do peito. O lado do coração. O baile segue.

Duarte tomou conta da imprensa nos últimos dias ao anunciar apoio ao emedebista Marcus Alexandre e coligar com partidos de esquerda. Mesmo destilando com todas as letras, ofensas ao presidente Lula. Agora, disse que Alan é candidato pelo seu partido. Balão de ensaio? Brincadeira de mau gosto? Quais serão as cenas dos próximos capítulos? Vou fazer uma pausa rápida e preparar a pipoca.

NÃO DESCONFIRMOU — Alan não desconfirmou, durante seu discurso. Do contrário, olhou para Duarte e cravou: “Nós temos uma aliança; e ela é de ouro”.

REPUBLICANOS SAIRÁ FORTE — E devem ter mesmo. Alan e Duarte andam de mãos dadas o Acre inteiro. Em Feijó, Alan fez acenos ao delegado Railson, o favorito nas pesquisas. Ele é do Republicanos. Em Manoel Urbano, estão com Macarrão, também do Republicanos — o União tem uma candidatura ali, a do Izaute Vaz, que aliás é favorita na disputa, mas enfrenta disputas judiciais. Em Senador Guiomard, tudo indicava que o vice-prefeito Ney do Miltão se filiasse ao União Brasil, mas um passe de mágica o colocou no Republicanos. Em Capixaba, o candidato a vice, Amilton Costa é republicano.

ALIÁS — Nessas duas últimas cidades, aliás, se os ganhadores se afastarem para concorrer às eleições de 2026 como deputados estaduais, como indicam os ventos, o partido de Duarte terá mais duas prefeituras. O Republicanos sairá mais forte. Talvez até melhor que o gigante União Brasil.

NENHUM — Isso sem contar que o suplente de Alan, o pastor Gemil Júnior, filiou-se ao Republicanos. Ele era do União Brasil, que foi de chapa pura em 2022. Ou seja: se Alan virar governador pelo Republicanos, o partido ganha, de quebra, um senador. Tem dois hoje, e pode ficar sem nenhum, caso Márcio Bittar mude para o PL.

PARA QUEM? — Alan ainda deixou uma frase enigmática, sabe-se lá para quem. “Tem gente que governa brigando. Você [referindo-se a Michel Marques, candidato a prefeito de Bujari] vai governar ouvindo as pessoas”. Em quem será que essa carapuça vai servir?

MOSTROU FORÇA — Deixando de lado o assunto do momento, o candidato Michel Marques deu uma festa linda, e mostrou força. Mesmo sendo o candidato da oposição, colocou em seu palanque um senador, deputados federais, deputado da base do governo — Eduardo Ribeiro — e três secretários de Estado — Minoru Kinpara, André Hassem e Fábio Rueda, que é dirigente do União Brasil.

EM PESO — Fiquei impressionado com as fotos que recebi da convenção do prefeito Valdélio Furtado, da pequena cidade de Marechal Thaumaturgo. A cidade em peso compareceu para celebrar sua candidatura. Se convenção é demonstração de tamanho, Valdélio mostrou ser gigante.

DUAS NOTÍCIAS — O prefeito Zequinha Lima recebeu uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que perdeu apoio da federação formada pelos partidos de esquerda. E a boa é que, com isso, poderá contar com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

SURPRESA — A nota do PT, divulgada em primeira mão por esta santa coluna, pegou muita gente de surpresa. De ambos os lados. Se na federação, haviam membros que não acreditavam nessa possibilidade, nos partidos de direita houve surpresa pela possibilidade de Zequinha ter oferecido a possibilidade da federação prestar apoio ‘informal’, por debaixo dos panos.

IMPRESSIONOU — Em Feijó, a candidata a prefeita Terezinha Moreira (PL-AC) iniciou sua campanha com o pé direito. E confirmou a preferência apontada pelas pesquisas. A convenção impressionou os presentes, como o prefeito Bocalom, senador Márcio Bittar e presidentes Edson Siqueira (PL-AC) e Charlene Lima (PL Mulher-AC).

BATE-REBATE

– O PL se mexe para anunciar, em todos os municípios do Acre, alianças apenas com partidos de direita e centro-direita (…)

– (…) Uma nota é preparada para explicar esse trabalho.

– Esta segunda-feira (5) é o último dia para realização das convenções partidárias (…)

– (…) Senador Guiomard, Sena Madureira, Feijó e Brasiléia devem ser municípios que correrão contra o tempo.

– Neste domingo (4), quem celebra convenção é o prefeito e pré-candidato à reeleição Manoel Maia (…)

– (…) Ele é o favorito para levar a melhor no município.

– Na segunda, Rosana Gomes, Leila Galvão, Cadmiel Bonfim e Gilberto Lira são alguns dos próximos.

– Tem pesquisa no forno!

Boa semana!