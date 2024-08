A vice-presidente Kamala Harris lidera as intenções de votos em estados-pêndulos dos Estados Unidos, decisivos nas eleições de novembro. Os dados são da plataforma FiveThirtyEight, que analisa todas as pesquisas eleitorais divulgadas no país e mostra uma média geral dos números.

Ao todo, a candidata do Partido Democrata aparece na frente de Donald Trump em cinco dos seis “swing states”: Michigan | Kamala 46,7% vs 43,7% Trump

Wisconsin | Kamala 47,8% vs 44,2% Trump

Nevada | Kamala 45% vs 44,5% Trump

Arizona | Kamala 45,4% vs 44,5% Trump

Pensilvânia | Kamala 46,5% vs 44,9% Trump Trump surge a frente candidata democrata em apenas um estado. Na Georgia, Trump lidera por 0,6 pontos percentuais, com 46,6% contra 46% de Kamala. Chamados de “estados-pêndulos”, os “swing states” têm grande importância na corrida presidencial dos EUA. As regiões variam de eleição para eleição, e não apresentam um histórico de fidelidade a democratas ou republicanos. Por isso, os resultados nessas regiões podem ser diferentes em cada pleito.