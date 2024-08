Eliana faz revelação surpreendente sobre orgasmo e dá dica

Eliana participou de um bate-papo sobre prazer feminino com Bela Gil, Rita Batista e Tati Machado. A apresentadora aproveitou o espaço para fazer uma revelação sobre uma de suas experiências com orgasmo e também deu uma dica para as telespectadoras.

Após Bela Gil detalhar que o sexo pode ir além do prazer, e que ela já chorou numa transa, Eliana contou que também já passou por isso. “Já chorei! Nossa, que delícia. Acontece, acontece. É um negócio muito forte”, revelou a loira.

Ela ainda ressaltou que as mulheres podem alcançar o ápice do prazer sozinhas após Tati Machado trazer um dado. Segundo a jornalista, 92% das mulheres dizem sentir prazer quando se estimulam sexualmente.

“Ou seja, se você tá sem tempo, se o marido não tá por perto, se não tá namorando, tá sozinha… Se conheça, se curta, se toca e vai ser feliz”, aconselhou Eliana.