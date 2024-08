Em 1ª propaganda na TV, Marcus chora e pede bênção da mãe e da esposa para disputar eleição; VÍDEO

A propaganda eleitoral gratuita começou nesta sexta-feira (30). No primeiro programa, Marcus Alexandre, que disputa a prefeitura de Rio Branco pelo MDB, encenou uma reunião de café da manhã com a família e ‘pediu’ a benção da mãe e da mulher dele para disputar as eleições.

“O nosso primeiro programa tá emocionante demais! Não podia começar sem a bênção da minha mãe, Dona Tânia, e o apoio da Gicélia pra essa nova caminhada. É pelo chamado do povo que estou aqui, pronto para cuidar de Rio Branco mais uma vez”, escreveu.

Marcus disse ainda que esse é o ‘maior desafio’ da carreira dele e que só disputaria as eleições se tivesse o apoio da família. Na conversa com a mãe e a esposa, ele chega a chorar.

ASSISTA: