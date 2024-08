Em choque, jornalista nega que estava em avião que caiu em Vinhedo

Olga Bongiovanni, apresentadora da TV Evangelizar, afirmou que não estava a bordo do avião que caiu em Vinhedo, São Paulo, nesta sexta-feira (9/8). A jornalista estava em Cascavel, no Paraná, e gerou preocupação nos fãs.

“Estou em choque com a tragédia da queda do avião que saiu de Cascavel com destino a São Paulo. Muita gente está me ligando para saber se eu estava no voo. Agradeço a preocupação. Me solidarizo com os familiares das possíveis vítimas. Estou em oração por todos”, escreveu Olga nas redes sociais.

Avião que caiu em Vinhedo tinha 58 passageiros e 4 tripulantes

O avião da VoePass Linhas Aéreas que caiu na tarde desta sexta-feira (9/8) em Vinhedo, no interior de São Paulo, tinha 58 passageiros e 4 tripulantes. A informação foi confirmada pela empresa aérea.

A aeronave saiu da cidade de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e tinha como destino o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Segundo a Prefeitura de Vinhedo, o avião caiu no condomínio residencial Recanto Florido. Não há informações sobre feridos que não sejam os ocupantes da aeronave.

Sete viaturas da equipe de Bombeiros foram acionadas para o local. Segundo informações iniciais, trata-se de uma aeronave turboélice com 73 assentos, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).