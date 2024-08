Em clima de romance, Juh Velegas curte férias na Bahia com novo namorado; FOTOS

Dias de descanso e amor à beira-mar têm sido a tônica das férias de Juh Velegas na Bahia, onde a influenciadora está ao lado do pecuarista Dilemano Novaes. Em suas postagens, Juliana tem encantado seus 234 mil seguidores no Instagram, mostrando detalhes de sua rotina, incluindo a gastronomia local, os pontos turísticos e as belezas paradisíacas da terra do axé. Com fotos e relatos sobre a região, Juh tem proporcionado uma visão envolvente e vibrante de suas férias.

Outra coisa que chamou a atenção nas redes sociais da influenciadora acreana foi sua beleza, com um corpo em forma e curvas marcantes. Juliana mostrou seu poder e charme ao exibir sua forma física nas praias da Bahia.

Veja fotos: