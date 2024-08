Em julho, Acre arrecadou mais de R$ 44 milhões em ICMS e IPVA; veja valores por município

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (13), o demonstrativo da distribuição da arrecadação estadual do mês de julho deste ano.

Somente de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o estado recolheu um total de 44.572.061,9.

Já com o Fundo do Desenvolvimento Básico (Fundeb), o demonstrativo da Sefaz aponta que o estado recolheu 8.849.083,33.

De acordo com o demonstrativo, a cidade que mais recolheu foi Rio Branco, com 3.746.083,82 do Fundeb, 14.984.341,12 do ICMS, 5.921.242,53 do IPVA, totalizando mais de 24 milhões.

O município que menos arrecadou IPVA foi Jordão, com 1.714,18, Porto Walter, com 3.955,19, e Santa Rosa do Purus, com 4.065,44. Em relação ao ICMS, Santa Rosa também foi a que menos arrecadou, com 469.252,28.

Veja tabela completa: