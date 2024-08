Empresários recorrem à Aleac para isentar proprietários de carros elétricos de pagar IPVA

Durante a sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta quarta-feira (14), o deputado estadual Adailton Cruz, do PSB, anunciou que deverá protocolar na Casa um projeto de lei que pretende isentar os proprietários de carros elétricos ao pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), até os primeiros três anos do veículo.

Segundo o deputado, a medida já existe em outros estados brasileiros como a Bahia, São Paulo, Goiás e Distrito Federal. O projeto será protocolado a pedido dos empresários da marca BYD, recém-chegada ao Acre.

“Isso é para incentivar o consumo, o mercado e também uma política verde de contribuição para o meio ambiente, de redução de cargas de poluentes, como é o caso do gás metano”, disse Adailton.

O projeto precisa ser analisado nas comissões conjuntas da Casa, em seguida, caso aprovado, passará por votação geral no plenário. Se tiver votos positivos da maioria dos parlamentares, será encaminhado para sanção do governador Gladson Cameli.