Entre fake news e acusações: o clima quente da política em Sena Madureira

A campanha em Sena Madureira está longe de ser tranquila. Para o prefeito Mazinho Serafim (POD), eleger o deputado estadual Gilberto Lira (UB) como prefeito tornou-se uma questão de honra. Por outro lado, o deputado federal Gerlen Diniz (PP) está determinado a conquistar a prefeitura para enfraquecer Mazinho, que já conta com a esposa como deputada federal e fez de seu vice um deputado estadual.

Nesta terça-feira (20), mais um episódio dessa disputa, que parece uma novela, veio à tona. Supostos áudios do prefeito Mazinho Serafim (POD) teriam vazado, onde ele afirma que Gilberto venceria a prefeitura de Sena Madureira, mesmo que fosse necessário “quebrar” — ou seja, utilizar todos os recursos possíveis — da prefeitura para isso, e que, se Gilberto não fosse eleito, o atual prefeito poderia até mesmo ser preso.

Na Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), Gilberto reagiu à notícia publicada em um jornal, alegando que o áudio poderia ter sido produzido por inteligência artificial. O prefeito Mazinho Serafim também negou as acusações, chamando o site que divulgou a informação de fonte de fake news. Segundo Mazinho, a perseguição se deve ao fato de que, com Gilberto liderando a chapa na disputa pela prefeitura, a oposição, temendo o bom desempenho de Gilberto nas pesquisas internas, estaria promovendo retaliações.

OS PERIGOS DA IA

Em um país caracterizado por sua diversidade política e social, a Inteligência Artificial (IA) possui a capacidade única de criar conteúdos falsos que imitam a realidade de forma extremamente convincente. A propagação dessas informações distorcidas compromete a confiança pública no processo eleitoral e ameaça a integridade e a legitimidade das eleições. Um exemplo disso é a manipulação de vídeos por meio da inserção de uma voz, induzindo os eleitores a acreditar que um político fez declarações que na verdade não foram feitas. Além disso, há restrições quanto ao uso de chatbots e avatares na comunicação de campanhas, proibindo a simulação de interação com candidatos ou outras pessoas reais.

BRUNO MORAES

Com o apoio do deputado estadual Fagner Calegário (POD), o candidato Bruno Moraes se destaca como um dos principais nomes na chapa dos Progressistas. Reconhecido por sua atuação em defesa dos terceirizados, Bruno também teve uma expressiva candidatura a deputado federal em 2022, conquistando 5.975 votos, dos quais 4.130 foram somente na capital, Rio Branco.

CHÁ DE SUMIÇO

A candidata a vice-prefeita Marfisa Galvão (PSD) tem estado notavelmente ausente das recentes agendas políticas do candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB). Enquanto Marcus Alexandre tem participado ativamente de eventos ao lado do senador Sérgio Petecão (PSD), a falta de presença de Marfisa tem gerado especulações sobre possíveis questões pessoais ou estratégias de campanha. Os eleitores estão atentos e aguardam esclarecimentos sobre o motivo de sua ausência.

NENÊ JUNQUEIRA

O ex-secretário de Estado de Agricultura Nenê Junqueira, que atuou no governo Gladson e é filiado ao MDB, tem se destacado como um importante apoiador da campanha de Marcus Alexandre (MDB) para a prefeitura de Rio Branco. Apesar de sua amizade próxima com o senador Márcio Bittar (UB), Nenê tem seguido uma trajetória distinta nas eleições municipais deste ano, acompanhando de perto as agendas de Marcus Alexandre.

CASA DIVIDIDA?

O ex-presidente da Cageacre, Jessé Cruz, é candidato do MDB à Câmara Municipal de Rio Branco. Até abril, ele atuava como secretário parlamentar no gabinete da deputada federal Antônia Lúcia (REP). Curiosamente, Jessé apoia Marcus Alexandre na disputa pela prefeitura, enquanto sua esposa ocupa um cargo de confiança no governo Gladson, que tem o prefeito Tião Bocalom (PL) como candidato à reeleição.

E AGORA, JARUDE?

O pré-candidato a prefeito de Rio Branco Emerson Jarude (NOVO) não contará com tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão no primeiro turno das eleições municipais, uma vez que seu partido não atingiu os critérios de representatividade no Congresso Nacional nem conseguiu superar a cláusula de barreira. Resta a Jarude continuar usando das artimanhas do seu bom marketing para promover seu nome.

EQUIPE ALINHADA

A coordenação de campanha do candidato a vereador João Paulo Silva (POD) está bem alinhada. João Paulo incorporou à sua equipe de campanha muitos dos profissionais que trabalharam com ele durante sua gestão na Fundhacre.

DOCE ILUSÃO

Alguns candidatos a vereador estreantes estão se preparando para uma campanha que promete ser um verdadeiro campo de batalha, com grandes nomes e muito dinheiro em jogo. No entanto, parece que alguns ainda estão se contentando com tardes tranquilas em docerias, cercados por admiradores e um cafezinho. Um aviso: a eleição no Acre não é lugar para amadores que acham que eleição se vence com chás da tarde.