Estácio inaugura primeira turma de Medicina Veterinária em Rio Branco

A Estácio comemora um marco significativo com o início de sua primeira turma de Medicina Veterinária nesta terça-feira (27). O lançamento do curso marca o início de uma jornada promissora para os novos alunos, que agora ingressam em um programa de alta qualidade, voltado para formar profissionais comprometidos com a saúde animal, a conservação ambiental e a segurança alimentar.

Com um corpo docente altamente qualificado, a Estácio oferece aos seus alunos aulas teóricas e práticas inovadoras, projetadas para fornecer uma formação abrangente e atualizada.

Os alunos terão acesso a experiências práticas, laboratórios equipados e diversas oportunidades de crescimento, além do desenvolvimento nas várias áreas da Medicina Veterinária.

A instituição está dedicada a apoiar cada estudante, oferecendo todos os recursos necessários para que possam alcançar seus objetivos e transformar seus sonhos em realidade. Este é apenas o começo de uma trajetória que promete ser repleta de descobertas e conquistas.