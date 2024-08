Estado de alerta: Rio Branco registra pior baixa umidade do ar dos últimos anos; entenda

A capital Rio Branco registrou novo recorde de baixa umidade relativa do ar, com apenas 20%, na tarde desta terça-feira (13). O anúncio foi feito pelo pesquisador Davi Friale, no site O Tempo Aqui. Segundo o meteorologista, o percentual foi registrado entre 13h e 14h desta terça.

“Nesta terça-feira, dia 13 de agosto, Rio Branco registrou a mais baixa umidade relativa do ar do ano no Acre, com apenas 20%, entre 13h e 14h, caracterizando estado de alerta para a saúde humana. Esta é a mais baixa umidade do ar dos últimos anos no estado. No interior do estado, neste mesmo horário, foi registrado percentual de 23%, na cidade de Feijó, e 40%, em Cruzeiro do Sul”, disse.

Segundo Friale, a baixa umidade é consequência da incursão de duas massas polares que chegaram ao Acre na última sexta-feira e na última segunda-feira. “As noites ainda vão continuar frias e a baixa umidade do ar poderá ficar inferior a 20% nos próximos dias, pelo menos até quinta-feira”, disse.

Friale alertou ainda que a umidade ideal para o corpo humano é entre 50 e 70%. O estado de observação é caracterizado quando fica entre 31 e 50%, já o estado de atenção é entre 21 e 30% e o estado de alerta é quando a umidade fica entre 12 e 20%. Abaixo de 12% é caracterizado estado de emergência.