Estudante de 15 anos é atropelado ao atravessar faixa de pedestres em Rio Branco

Um estudante de 15 anos foi vítima de atropelamento na tarde desta quinta-feira (15), enquanto tentava atravessar na faixa de pedestres em frente à Escola Lourenço Filho, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o estudante estava saindo da escola e tentou atravessar a Avenida Getúlio Vargas na faixa de pedestres e com o sinal fechado para os automóveis. Mesmo assim, um motociclista passou em alta velocidade em uma moto modelo Twister 300, de cor vermelha e placa SHA-6F79, e atropelou o estudante.

No impacto, o rapaz teve uma fratura exposta na perna esquerda e quebrou a tíbia e a fíbula. O motociclista também caiu, ficou com escoriações, e a moto parou a cerca de 15 metros do local da colisão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o paciente ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local, isolaram a área para a realização da perícia e, após os procedimentos de praxe, a motocicleta foi liberada.

Veja fotos: