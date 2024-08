Os homens relatam atingir o orgasmo entre 70% e 85% das vezes, em comparação com apenas 46% a 58% para as mulheres, a depender do grupo. A taxa média de orgasmos a cada relação sexual na população geral foi de 65%.

Não-heteros tiveram mais orgasmos

Homens bissexuais, lésbicas e gays foram os grupos sociais que tiveram uma ampliação dos orgasmos em relação à idade: ou seja, quanto mais velhos, mais frequentemente conseguiram alcançar o ápice ao serem comparados com os mais jovens. Os heterossexuais tiveram menos orgasmos quando mais velhos, especialmente as mulheres.

A sexóloga e autora principal do estudo Amanda Gesselman, da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, acreditava que conforme se envelhece, a lacuna do orgasmo diminuía entre homens e mulheres, com ambos se aproximando de uma atividade sexual similar. Entretanto, a pesquisa revelou que as diferenças proporcionais permanecem com o passar dos anos.

A faixa etária que parece ter a melhor porcentagem de orgasmos é a dos adultos entre 35 e 49 anos. Ao envelhecer, porém, homens gays foram os que tiveram as maiores reduções de índice, provavelmente vítimas de etarismo, indica a pesquisa.

Os pesquisadores alertam que há uma limitação nos estudos analisados: eles dão muita ênfase à penetração e ignoram fenômenos como a masturbação mútua.