O ex-policial Thomas Lane, envolvido na trágica morte de George Floyd, em 2020, foi solto da prisão nesta terça-feira (20/8), após cumprir parte de sua sentença. As informações são da ABC News.

Lane, de 41 anos, cumpria duas sentenças no presídio de FCI Englewood, nos Estados Unidos. Além de ser condenado a dois anos e meio de prisão federal por impedir que Floyd tivesse seus direitos civis, Lane também foi condenado a três anos de prisão estadual por auxílio e cumplicidade em homicídio culposo, uma sentença que foi executada simultaneamente com a sentença federal.

A primeira sentença do ex-policial expirou no início deste ano, enquanto a segunda foi finalizada nesta terça-feira, de acordo com o porta-voz do Bureau of Prisons. Lane completou sua sentença federal em abril de 2024 e permaneceu sob custódia para cumprir o restante da sentença estadual.

Outros dois ex-policiais envolvidos no caso, J. Alexander Kueng e Tou Thao, devem ser libertados em abril de 2025. Derek Chauvin, o principal responsável pela morte de Floyd, não deve ser liberado até 2038.

Em 25 de maio de 2020, Floyd foi morto após ser suspeito de ter utilizado cédulas falsificadas para a compra de um cigarro. Chauvin pressionou o joelho no pescoço de Floyd por 8 minutos e 46 segundos, sendo que nos últimos 2 minutos e 53 segundos este já estava inconsciente.