Expoacre Juruá movimentou mais de R$ 36 milhões e reuniu 160 mil pessoas, diz Governo

A Expoacre Juruá, realizada de 31 de julho a 4 de agosto em Cruzeiro do Sul, movimentou R$36,6 milhões e atraiu cerca de 160 mil pessoas. Os números foram divulgados em coletiva de imprensa com o governador Gladson Cameli na manhã desta sexta-feira (16).

“Gratidão aos colaboradores, pois com a ajuda de vocês conseguimos realizar a linda festa que foi a Expoacre Juruá. O evento mostrou o que há de melhor nesta terra. Mais uma vez, agradeço a todas as mãos que uniram esforços ao nosso governo e nos ajudaram a entregar uma feira com resultados animadores. O nosso próximo desafio é fazer a edição do ano que vem ainda maior”, afirmou o governador Gladson Cameli.

Cameli afirmou que, graças ao empenho do governo estadual e seus parceiros, foi possível realizar um evento que trouxe alegria ao povo, gerou empregos, renda e bons negócios para empresários locais e de outras regiões. Em relação à edição de 2023, quando a feira movimentou R$22 milhões, o volume de negócios deu salto de 63% a 95%.

Nas dependências do estádio Arena do Juruá, uma área de mais de 71 mil metros quadrados, 244 expositores realizaram negócios que aqueceram a economia local.