Extremos climáticos: Rio Branco enfrenta o dia mais quente e o mais frio do ano em julho, diz Friale

O mês de julho em Rio Branco foi marcado por dias quentes, secos e por recordes de baixa umidade relativa do ar. Apesar disso, a capital do Acre registrou chuva acima da média em julho.

No centro de Rio Branco, na estação medidora da Agência Nacional de Águas foi registrado 46,6mm, 62% acima da média para julho. Já na estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia, localizada na região do bairro do Tucumã, choveu 31,6mm, ou 12,1% acima da média mensal. Ao todo, foram dois dias com registro de chuva na capital.

Temperaturas baixas

Segundo o meteorologista Davi Friale, que divulgou as informações sobre a chuva e também sobre as temperaturas registradas, vários dias em Rio Branco foram registradas mínimas abaixo de 16°C. “Praticamente o mês inteiro com mínimas inferiores a 20ºC, ficando a média, portanto, abaixo da normal climatológica do mês. No dia 13 de julho, foi registrada a menor temperatura do ano, até o momento, na capital acreana, com mínima de 12,8°C. No entanto, houve alguns dias com temperaturas muito altas em Rio Branco, que registrou o recorde do ano, até o momento, com máxima de 35,9ºC, no dia 29 de julho”, disse.

Previsão para agosto

O pesquisador Davi Friale divulgou em seu site O Tempo Aqui a previsão do tempo para o mês de agosto. Segundo o meteorologista, em Rio Branco, as chuvas vão aumentar, o que pode aliviar os dias secos das últimas semanas. “Neste mês podem ocorrer fortes temporais, com raios e ventanias, devido ao calor intenso e à umidade vinda do oceano Atlântico”, explicou.

Além disso, o mês de agosto começam a ter os dias mais longos e as noites mais curtas, tendo em vista que o Sol começa a nascer mais cedo e se pôr mais tarde.

“A temperatura mínima média, em agosto, oscila entre 18 e 20ºC, enquanto a máxima, entre 33 e 35ºC, porém, quando da incursão de ar polar, podem ocorrer mínimas inferiores a 12ºC. As máximas, embora raramente, podem atingir 38ºC em alguns dias”, explicou.