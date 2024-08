Fãs da Taylor ganham colares da Swarovski após shows cancelados em Viena

Os fãs da Taylor Swift que não conseguiram ir aos shows em Viena, que aconteceriam entre quinta-feira e sábado (8 a 10) e foram cancelados após a descoberta de um plano de ataque terrorista, puderam retirar pulseiras da grife de joias Swarovski.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram filas na frente de uma loja na capital austríaca para pegar o presente — movimento incentivado pelo Conselho de Turismo de Viena.

Para auxiliar os Swifties, a organização o tem compartilhado no Instagram de indicações de passeios gratuitos na cidade e celebraram a passeata nas ruas de Viena — lotadas com pessoas cantando as músicas da cantora.“Parece que ontem foi um dia realmente especial para os fãs de Taylor Swift em Viena! Eles transformaram as ruas em um verdadeiro show, cantando, dançando e trocando pulseiras da amizade que representam as conexões incríveis que eles formaram por meio da música da Taylor. Esses momentos, rodeados por outros Swifties, realmente mostram por que essa comunidade é tão única e especial”, escreveu a conta Vienna no Instagram.

Entenda o caso

Três shows da cantora Taylor Swift que aconteceriam em Viena, na Áustria, foram cancelados, na última quarta-feira (7), devido à confirmação por funcionários do governo de um “ataque terrorista planejado”, segundo a produtora das apresentações da “The Eras Tour” da capital da Áustria.

O principal suspeito de ter planejado o ataque, um austríaco de 19 ano, fez uma confissão completa enquanto estava sob custódia, disse o diretor-geral de segurança pública da Áustria, Franz Ruf, em uma entrevista coletiva.

Tendo jurado lealdade ao Estado Islâmico, estava planejando um ataque letal com uma bomba ou uma faca aos cerca de 20 mil Swifties que se reuniriam em frente ao Estádio Ernst Happel, em Viena, capital do país.