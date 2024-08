De acordo com os relatos de quem aguardava na fila, algumas pessoas passaram mal por cauasa da espera, que durou toda a madrugada. Segundo eles, o maior transtorno foi pela falta de comunicação e o suporte “inadequado” das companhias.

Porto Velho segue com a pior qualidade do ar do país. Medidores da IQAir, uma empresa suíça de monitoramento do ar, apontam que, nesta quinta, a capital alcançou índice de 920, considerado “perigoso”. A classificação varia entre “Bom”, “Moderado”, “Insalubre para grupos sensíveis”, “Insalubre”, “Muito insalubre” e “Perigoso”.