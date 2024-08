Governo cria programa de bolsas ‘Jovem Cientista da Pesca Artesanal’

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac), em parceria com o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), por meio da Secretaria Nacional de Pesca Artesanal (SNPA), publicou nesta sexta-feira, 23, no Diário Oficial do Estado (DOE), o Edital nº 001/2024 para o Programa de Bolsas de Iniciação Científica Júnior “Jovem Cientista da Pesca Artesanal”.

O principal objetivo do programa é fornecer apoio financeiro para projetos de pesquisa e bolsas de iniciação científica júnior a alunos do ensino médio e fundamental da rede pública. As iniciativas são voltadas principalmente para pescadores artesanais e seus descendentes, incluindo a juventude indígena.

Com o edital, o governo pretende motivar estudantes a se interessarem por ciências e tecnologias, especialmente aqueles envolvidos na pesca artesanal e seus familiares. Além de fomentar a pesquisa científica, estimulando professores e alunos da rede pública a desenvolver projetos de pesquisa com foco nas realidades das comunidades pesqueiras artesanais, será possível avançar no conhecimento científico e tecnológico, abordando temas relevantes para as comunidades pesqueiras artesanais, trabalhando para diminuir a evasão escolar e melhorar o desempenho acadêmico dos bolsistas, incentivando a permanência e o sucesso escolar. Outro objetivo é preparar esses jovens para o mercado de bioeconomia na Amazônia, promovendo práticas sustentáveis e equilibradas economicamente, ambientalmente e socialmente.

De acordo com o coordenador do programa da pesca artesanal, Sandro Nunes, o edital representa um passo significativo na integração da ciência com a realidade das comunidades pesqueiras artesanais, promovendo oportunidades de crescimento e desenvolvimento sustentável para a juventude envolvida na pesca, inclusive a indígena.

“A pedido do presidente da Fapac, Moisés Diniz, foi possível incluir nesse programa os jovens indígenas. Então, é uma novidade que a gente colocou a nível nacional, que fosse aberto também a participação da juventude indígena”, destacou Nunes.

O programa também visa reconhecer e valorizar o conhecimento tradicional das comunidades pesqueiras e gerar informações úteis para a preservação e o monitoramento das práticas sociais e ambientais.

“O nosso Programa de Bolsa de Iniciação Científica da Pesca Artesanal tem como objetivo selecionar professores e alunos da rede pública de ensino médio e fundamental. Serão 48 vagas para bolsistas e 12 projetos de professores”, ressaltou o coordenador do programa.

Professores do ensino médio e fundamental da rede pública interessados em atuar como orientadores podem submeter suas propostas conforme as normas do edital. O programa oferece uma excelente oportunidade para que educadores e alunos se envolvam em projetos de pesquisa que beneficiam diretamente as comunidades pesqueiras. Para mais informações sobre como se inscrever, acesse o edital completo e consulte as orientações no site oficial da Fapac ou entre em contato com a Secretaria Nacional de Pesca Artesanal (SNPA).