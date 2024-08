Governo Federal indica que quase 2 mil pessoas desapareceram em RO

Quase 2 mil pessoas desapareceram em Rondônia entre 2022 e maio de 2024, conforme dados da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os homens são os principais afetados.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública registrou o desaparecimento de 1.978 pessoas em Rondônia em menos de três anos, uma média de 2 desaparecimentos por dia. Os dados são os seguintes:

– 2022: 736 desaparecimentos

– 2023: 817 desaparecimentos

– 2024 (até maio): 425 desaparecimentos

Os homens compõem a maioria das vítimas, com mais de 1,2 mil desaparecimentos entre 2022 e maio de 2024, enquanto o número de mulheres desaparecidas foi de 692.

A maior parte dos desaparecidos são jovens acima de 18 anos, totalizando mais de 1,3 mil casos. Crianças e adolescentes (0 a 17 anos) correspondem a 26,85% dos desaparecimentos, e 3,79% dos casos não tiveram a faixa etária informada.

Na região Norte, mais de 11 mil pessoas desapareceram nos últimos três anos, sendo 2022 o ano com maior número de registros: 4.968 pessoas, segundo o Ministério da Justiça.

As principais fontes de dados sobre desaparecidos no Brasil atualmente são o Sinesp-VDE e o Relatório Estatístico das Autoridades Centrais. O Sinesp-VDE é um painel estatístico produzido pela Diretoria de Gestão e Integração de Informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Entre 2022 e maio de 2024, apenas 67 pessoas desaparecidas foram localizadas em Rondônia:

– 2022: 8 pessoas localizadas

– 2023: 37 pessoas localizadas

– 2024 (até maio): 22 pessoas localizadas

Ossada

No início de 2024, exames laboratoriais confirmaram que uma ossada encontrada em Vilhena em setembro de 2023 pertencia à jovem Joice Barros de Oliveira, desaparecida há mais de 10 anos após sair para uma festa de casamento.

O caso, antes tratado como desaparecimento, deve ser reaberto como homicídio, pois uma corda encontrada junto aos ossos indica que ela foi amarrada.

A ossada foi encontrada no bairro Cidade Verde II, em Vilhena, por um morador que escavava para iniciar uma obra. Quando Joice desapareceu, o local era apenas um matagal. Joice tinha 18 anos quando desapareceu em 18 de dezembro de 2013.

Dados

A Polícia Civil de Rondônia informou que não possui informações precisas para divulgação oficial sobre casos recentes de desaparecimentos. Destacou também que muitos comunicantes não retornam à delegacia para informar o retorno dos desaparecidos.

“Reiteramos a importância de que familiares e responsáveis comuniquem prontamente qualquer informação relevante às autoridades policiais, garantindo o adequado encerramento dos procedimentos investigativos e a segurança das pessoas envolvidas”, explicou a polícia.