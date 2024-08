Governo lança Expoacre 2024 e divulga programação oficial nesta sexta-feira; veja detalhes

O Governo do Acre, ao lado dos parceiros, lança nesta sexta-feira (23), a Expaocre 2024, no auditório do Sebrae, em Rio Branco. Além lançar oficialmente a a maior feira de negócios do estado, a programação oficial da Expoacre também será lançada.

Segundo o Governo, o governador Gladson Cameli estará no evento junto com o presidente do Conselho Deliberativo, Assuero Veronez, e a Diretoria Executiva do Sebrae no Acre, representada por Marcos Lameira, Kleber Campos e Vandré Prado.

A maior feira agropecuária do Acre acontece entre os dias 31 de agosto a 8 de setembro, no Parque de Exposições Wildy Viana. Para a edição deste ano, a feira terá seis atrações nacionais.

LEIA: EXCLUSIVO: Expoacre 2024 terá seis atrações nacionais, diz organização; veja quais e as datas

No dia 01 de setembro, o primeiro show será do cantor Biguinho Sensação, no palco principal da feira. O cantor sobe ao palco a partir das 23h.

Na segunda-feira, 02 de setembro, quem sobe no palco é a cantora Marília Tavares, com um show gratuito na Arena de Rodeios. A cantora é a atração que marcará a abertura dos rodeios neste ano. O show acontece a partir das 23h.

Outro show gratuito acontece na terça-feira, 03 de setembro, é o da Banda Limão com Mel, também às 23h, na Arena de Rodeios.

Já na quarta-feira, dia 04 de setembro, quem sobe ao palco principal é o cantor Nadson o Ferinha, também a partir das 23h. Na quinta-feira, 05 de setembro, acontece o show gospel do cantor Thalles Roberto, às 00 horas, no palco principal da feira.

O último show nacional, que encerra a edição da Expoacre deste ano é o cantor Henry Freitas, no domingo, 08 de setembro. O show acontece no palco principal.