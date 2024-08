Governo Lula doa 3 ambulâncias ao Acre e secretário anuncia chegada de outras ainda em 2024

O Governo do Acre entregou nesta quinta-feira (29) três novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), doadas pelo Ministério da Saúde, previsto no Novo Programa de Aceleração (PAC).

Os veículos são destinados aos municípios de Xapuri, Porto Acre e Plácido de Castro. Ao todo, o investimento é aproximadamente R$ 900 mil. Em entrevista, o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, declarou que a previsão é de que o Governo Federal envie novas ambulâncias ao Acre ainda neste ano.

“Eram ambulâncias que já tinha critérios para serem trocadas e o Ministério da Saúde entendeu essa necessidade. Enviaram essas três ambulâncias que já se encontram no estado e até o final do ano a previsão de pelo menos mais 6”, disse.

A Sesacre ainda entregou novos fardamentos para as equipes do Samu. “É um equipamento de proteção individual, para que os nossos profissionais atendam de forma digna e segura os pacientes que necessitam de atendimento na rede de urgência e emergência”.

Parceria com o governo federal

Pascoal destacou ainda a parceria com o governo federal, que viabilizou a entrega das ambulâncias.

“A ótima relação entre governo do Estado e o governo federal com certeza traz frutos para a nossa população. E essa é a determinação do governador Gladson Cameli, de que nós precisamos priorizar os acreanos, independente de bandeira partidária ou ideologia política”.

Veja o vídeo: